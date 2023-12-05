Politis: Власти Кипра предписали банкам прекратить все операции в рублях

Кипрские власти предписали банкам прекратить все операции с использованием российского рубля. Решение принято после приезда на остров правоохранителей из США, которые проводят расследование по нарушению антироссийских санкций, сообщает Politis.

«В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями», — отмечается в тексте.

Как сообщили в газете, в настоящее время организованы проверки процедур ускоренной регистрации бизнеса гражданами РФ, которые проводились для получения вида на жительство.

Ранее стало известно, что крупнейший банк Кипра объявил о принудительном закрытии счетов налоговых резидентов России, не проживающих на острове постоянно. Клиенты банка начали получать соответствующие оповещения.