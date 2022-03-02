Политолог: «Фейковые новости создают угрозу безопасности России»

Фейки и дезинформация — это серьезная угроза национальной безопасности и социальной стабильности любого общества. Таким мнением поделилась политолог, член Общественной палаты РТ Яна Сирюкова.

«Более того, опасность представляет то, что fake news как тип вирусного контента обладают высочайшей степенью и скоростью распространения, — сказала эксперт. — А распространять их могут в силу „вирусного эффекта“ и сами получатели, зачастую обычные люди, эмоционально отреагировавшие без критического осмысления на ту или иную идею и „заразившиеся“ ею».

Одним из самых перспективных способов борьбы с фейками Сирюкова считает оперативную работу с информационной повесткой, а также своевременный мониторинг и ответную реакцию в случае обнаружения ложных сообщений.

«Мне кажется, важно не допустить информационного вакуума в обществе, — заявила политолог. — Ведь недостаток информации от авторитетных и достоверных источников зачастую порождает самые негативные явления».