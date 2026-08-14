Политика проиграла спорту: как россиянки с Мельниковой учинили разгром в Загребе

Долгожданное возвращение сборной России на чемпионат Европы года в Загребе едва не сорвалось из-за визового скандала. Дипломаты проблему решили, а спортсменки ответили триумфом на помосте: три россиянки вошли в топ-4 многоборья, а Ангелина Мельникова взяла очередное золото. «ТИ-Спорта» разбирается, почему этот успех стал главным событием турнире.





Фото: Федерация гимнастики России sportgymrus.ru

Визовые качели и тактика «перебинтованных рук»

Чиновники от европейской бюрократии в очередной раз попытались покатать наших болельщиков на эмоциональных качелях. Накануне старта европейского первенства в хорватском Загребе главные звезды сборной — олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и абсолютная чемпионка России Анна Калмыкова уперлись в ту самую бюрократическую стену. Им банально отказывали в визах.

Ситуация выглядела как классический скрытый тупик: формально спортсменки допущены к соревнованиям, но на практике создаются условия, при которых пересечь границу и выйти на помост физически невозможно. Без сборной России, которая традиционно задает тон в мировой гимнастике, уровень конкуренции и зрелищности турнира стремительно бы рухнул вниз, но политика в очередной раз едва не взяла верх над здравым смыслом.

К счастью, российский МИД в этой истории проявил себя лучше всяких похвал. Дипломатическая многоходовочка сработала максимально оперативно, вопрос был решен на высшем уровне, и лидеры национальной сборной буквально в последний момент заскочили в поезд, следующий в столицу Хорватии. Но на этом предстартовый драматизм еще не закончился.

Журналисты еще до отъезда сборной заметили одну крайне тревожную деталь: Ангелина Мельникова мелькала в своих «кружочках» с плотно перебинтованными руками. В кулуарах тут же поползли слухи о серьезной травме, способной перечеркнуть все надежды на золото. Как оказалось позже, это был не форс-мажор, а грамотный, хладнокровный тактический ход. Тренерский и медицинский штабы сборной пошли на это сознательно, ограничив нагрузки, чтобы вывести спортсменку на абсолютный пик формы и сохранить нужные кондиции кистей ровно для четырех решающих снарядов.

Пятикратное величие Мельниковой: цифровое подтверждение мирового статуса

Уже в первый день турнира на помосте Загреба стало окончательно ясно: в женском многоборье у Европы просто нет аргументов против российской школы. Мельникова приехала на эти соревнования в статусе действующей победительницы прошлогоднего чемпионата мира в Индонезии. В Хорватии ей не нужно было никому ничего доказывать — ей нужно было лишь подтвердить статус абсолютно лучшей гимнастки планеты на континентальном уровне.

Она сделала это гениально, расписав настоящую гроссмейстерскую партию на четырёх снарядах. Идеально разложив силы по соревновательной дистанции, Ангелина продемонстрировала тот уровень концентрации, который и отличает просто хороших спортсменок от великих чемпионок. Мельникова не оставила конкуренткам ни малейшего шанса, выдав абсолютно лучшие результаты турнира в двух ключевых видах — на бревне и в вольных упражнениях.

Ни визовая нервотрепка, отнявшая массу моральных сил, ни предшествующие проблемы с руками не смогли выбить нашу гимнастку из колеи. Итог — золотая медаль с уверенным отрывом от преследовательниц и феноменальный статус пятикратной чемпионки Европы. Вдумайтесь в эту цифру. В современных реалиях завоевать пятый европейский титул — пожалуй, не будет преувеличением, что это историческое событие, закрепляюще за Мельниковой статус легенды в своем виде спорта.

Серебро Калмыковой, прорыв Рощиной и расклады в топ-4

Не менее грандиозным и показательным выглядит серебро Анны Калмыковой. Абсолютная чемпионка страны, которой также изрядно потрепали нервы перед вылетом, вышла на помост с максимальным настроем. На двух из четырёх снарядов Анна и вовсе показала абсолютно лучшую гимнастику в Европе: Калмыкова забрала первые строчки судейских протоколов на опорном прыжке и разновысоких брусьях.

Да, в отличие от монументального выступления Мельниковой, у Анны случились микро-помарки на бревне, не позволившие ей дотянуться до высшей ступени пьедестала. Но второе место на континентальном первенстве для спортсменки, чья международная карьера только набирает обороты — это серебро с хорошим заделом на золото в будущем. Это отличный показатель того, что российская скамейка запасных и система смены поколений работают прекрасно. И это даже в условиях многолетнего отстранения от соревнований с лучшими на планете. То есть, почти пять лет изоляции не только не сбили нам уровень, но и только подхлестнули российских девчонок тренироваться еще сильнее.

Единственной иностранной спортсменкой, которой удалось вклиниться в этот российский монолит и не допустить тотальной оккупации пьедестала, стала Елена Колас (Калла). Восходящая французская звезда за счет стабильности на всех снарядах сумела вырвать бронзовую медаль, оставив за собой третью строчку итогового протокола.

Однако этот локальный успех француженки не отменяет главного: четвёртую позицию в Загребе уверенно забрала наша Людмила Рощина. Люся выдала феноменальный прорыв, остановившись буквально в шаге от призовой тройки и заставив понервничать всех зарубежных соперниц.

Итог многоборья: первое, второе и четвертое места за сборной России. Три россиянки в топ-4 главного европейского турнира года. Это уже не просто спортивный успех. Это полноценный, безоговорочный разгром всех оппонентов. Сборная России показала, что система способна давать феноменальные результаты даже в условиях внешнего давления и искусственно создаваемых преград.