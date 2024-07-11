Политика Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии

В Москве суд заочно приговорил к 8,5 годам колонии политика Леонида Гозмана* по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд признал Гозмана* виновным в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти. В качестве дополнительного наказания политику запретили в течение четырех лет администрировать сайты.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Адвокат Михаил Бирюков сообщал, что Гозман* виновным себя не считает, что следствие собрало недостаточно данных о причастности его подзащитного. Отметим, что в сентябре 2022 года Гозман* покинул Россию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.