Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам

«Мэр, которого надо занести в Красную книгу» — так называли первую женщину-мэра Якутска Сардану Авксентьеву. Прославившаяся на всю страну своими нестандартными инициативами, теперь Сардана выдвигается на выборы депутатов Государственной Думы. Вместе с партией «Новые люди» она намерена предоставить регионам больше финансовой свободы.

Сардана Авксентьева начала свою деятельность на посту мэра Якутска с продажи дорогих автомобилей, принадлежавших администрации города. Вырученные деньги пошли на оплату долгов муниципальных предприятий. Также она отменила праздничные корпоративы для чиновников, в целом сократила представительские расходы и отказалась оплачивать некачественно сделанный ремонт дорог. Она заставила подрядчика, уложившего асфальт в снег, переделать работу за свой счет. Всего за первые три месяца работы она сэкономила для бюджета 52 миллиона рублей.

Сильное впечатление на россиян произвело ее решение снизить стоимость проезда в общественном транспорте. В большинстве других регионов в это время цены на проезд только росли. Не случайно в народе Сардану Авксентьеву стали называть «мэром, которого надо занести в Красную книгу».

Последней инициативой Сарданы Авксентьевой на посту мэра Якутска стало ее предложение перевезти городскую администрацию из шикарного здания в центре города в небольшое помещение на окраине. Вырученные деньги должны были пополнить городской бюджет.

К сожалению, в 2020 году Сардане Авксентьевой пришлось оставить занимаемую должность. Официальная причина — по состоянию здоровья.

Как бы то ни было, теперь Сардана Авксентьева пойдет на сентябрьские выборы. Причем выдвигается она от партии «Новые люди», которая в прошлом году победила во всех регионах, где выставляла свои списки. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев высоко оценивает работу Сарданы. Вся ее деятельность в должности мэра столицы Якутии является доказательством того, что Авксентьева — политик, способный отстаивать интересы людей на любом уровне.

«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас ее примеру следуют многие чиновники. Сардана — это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление», — отметил Алексей Нечаев.

В партии Сардана Авксентьева займется вопросами региональной политики. Она убеждена, что регионы должны получать больше денег и полномочий.

«Я разделяю взгляды партии „Новые люди“, мне очень нравится региональная повестка, которая здесь есть, — говорит она. — Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства — собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться, — это все близко, это находит отклик в моей душе».

Справка:

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год «Новые люди» открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу — 15%. В этом году Новые люди будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ.