Политик Пушков рассказал о реформах Горбачева, которые привели к распаду СССР

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев проводил реформы, искренне стремясь улучшить положение в СССР, но в итоге это привело к распаду государства, рассказал в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает «Абзац».

Сенатор отметил, что до сих пор считает: Горбачев искренне хотел принести добро, но не знал, как это сделать. Пушков сравнил действия политика с пересечением горного потока, добавив, что прежде чем вступать в него, необходимо продумать маршрут, понять, за что цепляться и какие будут стабилизаторы.

По мнению Пушкова, Горбачев верил в незыблемость власти КПСС и проводил реформы, которые ослабляли положение партии. Даже после августовского путча генсек полагал, что это не отразится на руководстве страны.

Сенатор добавил, что затем Борис Ельцин в своей убедительной манере поднес Горбачеву листок с указом о запрещении Коммунистической партии Советского Союза. Пушков усомнился, что человек, возглавлявший страну пять лет, не понял событий 19–21 августа 1991 года. Горбачев считал, что произошла небольшая заварушка, которая разрешилась, и так и не осознал, что произошла смена государственного режима, заключил сенатор.