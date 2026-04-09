Общество 9 апреля 2026 12:11

Политик Пушков рассказал, как способствовал увольнению галериста-русофоба Гельмана*

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову рассказал, как внес вклад в увольнение галериста-русофоба Марата Гельмана*, сообщает «Абзац».

Сенатора возмутила арт-инсталляция в Перми, небрежно выполненная из иконок западных брендов. Пушков поделился, что приехал в Пермь и увидел на всех зданиях города грубо сколоченных красных человечков, а у администрации стоял трехметровый пластиковый «урод», которого называли Icon Man – человек, сложенный из иконок преимущественно западных фирм. По словам сенатора, это чудище моргало, и все это выглядело чудовищно.

Как выяснилось, Гельмана* пригласил на работу губернатор Пермского края, который хотел превратить город в культурную столицу России. Вспыхнул скандал, после которого галериста уволили.

Пушков отметил, что сделал несколько сюжетов о провокационных акциях Гельмана*. Сейчас, по его словам, беглый деятель искусства стал сам писать картины и продавать их на аукционах. Сенатор добавил, что творческий зуд, видимо, не унять, но в России Гельман* его уже не реализует.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#алексей пушков #совфед
