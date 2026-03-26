Политик Малинкович предложил ввести бесплатный проезд для школьников-отличников

Предоставление школьникам-отличникам бесплатного проезда в метро, автобусах и трамваях могло бы стать ощутимой поддержкой для их семей. Такое мнение высказал политик Сергей Малинкович в беседе с «Абзацем».

По его словам, родители ежегодно несут значительные расходы на школьную форму, учебные материалы и другие нужды детей. В этих условиях дополнительные льготы могли бы частично снизить финансовую нагрузку, а сами школьники чувствовали бы, что их старания приносят реальную пользу.

Малинкович отметил, что обеспечение условий для успешной учебы требует от родителей серьезных затрат – от покупки учебников и организации питания до приобретения формы и доступа к образовательным ресурсам. Он считает, что бесплатный проезд для хорошо успевающих учеников помог бы улучшить материальное положение семей и стал бы стимулом для самих детей.

Кроме того, политик предложил рассмотреть и другие меры поддержки. В частности, речь идет о скидках на посещение кинотеатров и театров, а также на покупку школьной формы. По его мнению, важно поощрять стремление детей к учебе и самостоятельности различными доступными способами.

Малинкович также допустил, что для школьников без троек можно было бы предусмотреть бесплатные билеты в кино или театр на определенный период. Для тех, кто учится без четверок, он предложил вводить значительные скидки на школьную форму или предоставлять ее бесплатно.

Контроль успеваемости, по его мнению, можно вести по школьному дневнику. В числе возможных мер он также назвал бесплатные мобильные тарифы на ограниченный срок в зависимости от учебных результатов.