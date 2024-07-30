Французский политик Флориан Филиппо призвал европейские страны ликвидировать Евросоюз из-за агрессивной политики структуры в отношении России и тех, кто говорит о мире с ней. Об этом лидер партии «Патриоты» написал в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — цитирует французского политика РИА Новости.

Филиппо напомнил о воинственных настроениях в ЕС, которую проявили европейские политики в отношении инициативы Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленной на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, что в начале июля Орбан посетил ряд стран, в том числе Россию и Украину. Целью визитов стали вопросы урегулирования ситуации на Украине. По итогам переговоров с лидерами стран венгерский Премьер заявил, что взгляды России и Украины очень различаются, что значительно усложняет урегулирование конфликта. Однако, ссылаясь на его письмо лидерам ЕС, сообщалось, что Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин допускают проведение новых переговоров уже в этом году.