Украинскому Президенту Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что львиная доля жителей Франции выступает за мирные переговоры с Россией. Об этом сказал экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

На своей странице в Twitter он привел результаты опроса компании Ifop, согласно которому 70% французских граждан выступают за решение украинского конфликта дипломатическим путем.

«70% французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — заявил политик.

Филиппо — лидер французского движения «Патриоты». Он неоднократно критиковал страны Запада за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране. Он также призывал ЕС отменить санкции против России, а решения Брюсселя в энергоотрасли он назвал «безумными».