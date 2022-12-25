Политик Филиппо: Настроения французов относительно России не понравятся Зеленскому
Украинскому Президенту Владимиру Зеленскому не понравится новость о том, что львиная доля жителей Франции выступает за мирные переговоры с Россией. Об этом сказал экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, передает РИА Новости.
На своей странице в Twitter он привел результаты опроса компании Ifop, согласно которому 70% французских граждан выступают за решение украинского конфликта дипломатическим путем.
«70% французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты», — заявил политик.