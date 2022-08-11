Украинскому Президенту Владимиру Зеленскому нужно признать правоту Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях против мирного населения. Такое мнение высказал автор статьи в Politico Пол Тейлор.

Он считает, что киевскому режиму необходимо прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не огульно обвинять всех несогласных в работе на Москву.

«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», — заявил Тейлор.

По его словам, отчет организации политически неудобен для киевского режима и его союзников на Западе, однако это не делает его неправильным или неточным.

Более того, добавил автор статьи, украинские элиты заинтересованы в постоянной критике организации, после которой глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения Amnesty International ушли в отставку, сообщает РИА Новости.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.