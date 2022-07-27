Politico: Зеленский требует за несколько недель вернуть потерянные территории

Киев должен вернуть утраченные территории за несколько недель, так как с наступлением зимы российские военные получат преимущество. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в послании к делегации Конгресса США, передает Politico. Он попросил помощи у Америки, добавив, что «следующие три-шесть недель» будут иметь «решающее значение».

«Зима приближается. Более низкие температуры и жесткие условия замедлят боевые действия до изнурительной войны на истощение, которая в основном выгодна России», — цитирует Зеленского издание.

Ранее Киев неоднократно заявлял о планах начать контрнаступление, якобы с целью вернуть южные территории страны – Херсонскую и Запорожскую области. В России, однако, подобные заявления призывают не воспринимать всерьез.

При этом на сайте Зеленского зарегистрирована электронная петиция с требованием возобновить переговоры с РФ и подписать мирное соглашение.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.