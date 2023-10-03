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Politico заявила о начале распада «единого фронта поддержки Украины»
Коалиция западных стран, оказывающих помощь Украине, как никогда слаба. Киеву придется смириться с постепенным ее распадом, уверены в Politico.
«Единый фронт поддержки Украины со стороны Запада дает как никогда много трещин, и Киеву ничего другого не остается, кроме как стиснуть зубы и терпеть», — полагают авторы.
Последние события прямо противоречат заявлениям США и Европы о поддержке Украины «вопреки всему». В то время как Украина по-прежнему зависит от западной помощи, Президент США Джо Байден подписал финансирование Правительства, не включающего поддержку Киева. Это решение может вызвать беспокойство у властей страны, заметили в издании. Так, к примеру, по прогнозам на 2024 год, Киев рассчитывал получить от западных партнеров почти 43 млрд долларов.
Авторы статьи подчеркивают, что будущее финансирование Украины тесно связано с долгосрочным бюджетом стран ЕС, который тоже сейчас находится на стадии пересмотра. В объединении, как и в Вашингтоне, тоже нет единства относительно помощи Украине.
«Это в целом очень трудная задача: никто не осмеливается ничего прогнозировать», — признался в беседе с изданием источник, знакомый с ситуацией.
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