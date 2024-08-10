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Politicо: Запад дал зеленый свет Киеву на атаку на Курскую область
Киевский режим получил разрешение Запада на атаку на приграничный район Курской области — в первую очередь Германии и Соединенных Штатов. Такое мнение высказали авторы статьи в Politicо.
Ни от Вашингтона, ни от Берлина нет каких-либо сигналов, что они «оказывают давление на Киев для ограничения его действий».
Авторы допускают, что действия киевского режима «могут привести к изменению политики» стран, которые воздерживались разрешить ВСУ наносить удары по российской территории своим оружием, передает ТАСС.
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