Politico: ВСУ находятся под большим риском разрушения линии фронта

В ВСУ предупредили о большом риске прорыва фронта, если российская армия решит сконцентрироваться в одном месте. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских военных.

«Офицеры заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление», – сказано в статье.

Украинские военные выразили опасения, как пишет газета, что из-за численного перевеса и управляемых авиабомб, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, вероятно, сможет «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках».

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и у Запада их нет в достаточном количестве», — сказал в разговоре один из высокопоставленных военных источников.