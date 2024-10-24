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Politico: Восемь стран не желают присоединения Украины к НАТО
Восемь стран выступают против приглашения Украины в НАТО, в том числе США и Германия. Об этом, ссылаясь на чиновников из Соединенных Штатов и НАТО, сообщает Politico.
По данным издания, Вашингтон и Берлин не готовы к скорому приглашению Киева в блок, несмотря на все призывы Президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стал риск прямого конфликта с Россией.
«Такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, прячутся за США и Германией», — отмечается в сообщении.
Кроме того, против предоставления членства Украине выступают Словакия и Венгрия.
Один из источников издания полагает, что страны — члены альянса лишь на словах готовы принять Украину в НАТО. Если же это превратится из гипотезы в реальность, то они тут же изменят свое мнение.
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