Politico: военное командование Китая не отвечает на звонки из Генштаба США

Представители военного командования КНР не отвечают на попытки США связаться с ними на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Об этом пишет газета Politico.

Источники рассказали, что среди оставленных без ответа звонков были глава Минобороны США Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Чиновники опасаются, что «молчание Китая увеличивает риск эскалации и без того напряженной ситуации».

В последний раз начальники штабов ВС США и Китая контактировали 7 июля — тогда прошла видеоконференция Марка Милли и начальника Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэна.

Американское военное руководство готово поддерживать связь «даже с потенциальными противниками, такими как Китай» для недопущения полномасштабного военного конфликта, заверяет Politico.

Накануне Пекин объявил о решении временно приостановить работу или упразднить восемь механизмов сотрудничества с Вашингтоном из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В том числе речь идет об отмене встреч представителей военных ведомств, остановке взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море, по борьбе с изменением климата и незаконной торговлей наркотикам, передает ТАСС.