Politico: Власти США обеспокоены наращиванием сил ЧВК «Вагнер» за пределами Украины

Все чаще высокопоставленные официальные лица США отслеживают передвижения ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, пишет Politico, ссылаясь на внутренние документы Белого дома, которые в прошлом месяце рассекретила администрация Президента США Джо Байдена.

По данным издания, американские власти собирают разведданные, связанные с деятельностью группы в таких странах, как Центральноафриканская Республика, Мали и Сербия. В Вашингтоне считают, что Россия все чаще использует для укрепления своего влияния в африканском регионе именно ЧВК «Вагнер». При этом отмечается, что Правительство США обеспокоено «размахом, с которым „Вагнер“ вмешивается во внутренние политики суверенных стран».

«Недавние заявления американских официальных лиц подчеркивают степень обеспокоенности администрации <...> способностью „Вагнера“ влиять на события в странах, с которыми США и их союзники поддерживают деловые и дипломатические отношения», — говорится в публикации.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что по их оценкам численность личного состава российской частной военной компании «Вагнер» в ходе специальной военной операции на Украине достигает 50 тыс. человек, а ежемесячные расходы составляют $100 млн.