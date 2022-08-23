Politico: Вашингтон может тайно передавать некоторые виды вооружения Киеву

Власти Соединенных Штатов, возможно, не объявляют о передаче Киеву некоторых видов вооружений в рамках военной помощи. Такое предположение сделала газета Politico, передает ТАСС.

«В Вашингтоне ходят слухи, что США предоставили Киеву больше вооружений, чем сообщала администрация», — говорится в статье.

В частности, представитель Пентагона ранее на брифинге признал, что Вашингтон в течение какого-то времени уже передавал Киеву противорадиолокационные ракеты HARM. По его словам, когда о поставках HARM было объявлено впервые, заявление не содержало конкретики.

«Мы описали это как то, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — отметил чиновник.

Кроме того, источники рассказали, что в новый пакет военной помощи, который анонсировали в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur — они также не фигурировали в списке вооружений в официальном заявлении Пентагона.

«Никто из администрации [США] не подтверждал и даже не намекал на наличие тайных поставок вооружений Украине, — резюмирует газета. — Даже если бы они были, маловероятно, что они сообщили бы нам об этом секретном решении».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение, начали вводить масштабные антироссийские санкции и оказывать военную помощь киевским властям.