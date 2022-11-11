Politicо: В США все больше переживают, что ряд стран Европы могут отказаться от санкций

Администрация Белого дома все больше беспокоится о том, что европейские союзники могут перестать поддерживать санкции против России в условиях ухудшения экономической ситуации в Европе. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что американские чиновники, работающие в Европе, все чаще предупреждают коллег в Вашингтоне о том, что «некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте цен».

Из-за этого власти США беспокоятся, что под давлением общественности лидеры европейских стран могут начать задумываться о прекращении поддержки рестрикций против РФ. Эти опасения «вызвали шквал телефонных звонков между ключевыми американскими чиновниками», пишет издание. Источники в администрации США рассказали, что чиновники обсуждали как сделать, чтобы европейские лидеры придерживались американской стратегии.

При этом один из собеседников сказал, что никаких изменений пока нет, но «ситуация шаткая».

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже восемь пакетов санкций.