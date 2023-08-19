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Politico: В США признали, что упустили шанс на ранние переговоры с Россией по Украине
Администрация Президента США Джо Байдена имела возможность начать ранние переговоры с Россией по украинскому кризису, однако упустила ее. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Politico.
«Мы, возможно, упустили возможность добиваться более ранних переговоров», — заявил собеседник издания.
По его словам, Штатам становится все более очевидна реальная ситуация на линии боевого соприкосновения и провал контрнаступления ВСУ. На фоне этого все громче становятся упоминания о позиции председателя начштабов ВС США генерала Марка Милли. Военный еще в ноябре 2022 года говорил, что нужно предусмотреть возможность перехода к переговорам с Россией.
«Милли был прав», — полагает чиновник.
Тем не менее сейчас в администрации сомневаются в том, что Россия действительно «серьезно настроена на переговоры».
Как отметил другой источник издания, в Администрации Президента США возникает все больше сомнений относительно дальнейшей военной помощи Киеву.
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