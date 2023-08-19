Politico: В США признали, что упустили шанс на ранние переговоры с Россией по Украине

Администрация Президента США Джо Байдена имела возможность начать ранние переговоры с Россией по украинскому кризису, однако упустила ее. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Politico.

«Мы, возможно, упустили возможность добиваться более ранних переговоров», — заявил собеседник издания.

По его словам, Штатам становится все более очевидна реальная ситуация на линии боевого соприкосновения и провал контрнаступления ВСУ. На фоне этого все громче становятся упоминания о позиции председателя начштабов ВС США генерала Марка Милли. Военный еще в ноябре 2022 года говорил, что нужно предусмотреть возможность перехода к переговорам с Россией.

«Милли был прав», — полагает чиновник.

Тем не менее сейчас в администрации сомневаются в том, что Россия действительно «серьезно настроена на переговоры».

Как отметил другой источник издания, в Администрации Президента США возникает все больше сомнений относительно дальнейшей военной помощи Киеву.