Politico: В Конгрессе США хотят урезать расходы на закупку ракет в 2024 году

Республиканцы из комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США хотят сократить расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 финансовом году. Урезать их планируется сразу на 2,5 млрд долларов, что станет препятствием для дальнейшего вооружения Украины и серьезным ударом по планам Президента США Джо Байдена в области обороны. Об этом со ссылкой на Politico сообщает ТАСС.

Доклад законодателей будет опубликован на следующей неделе. Освободившиеся средства, согласно черновой версии, будут направлены на военную подготовку, техобслуживание, а также разработки Пентагона в области внедрения новых технологий и вооружений.

«Комитет прежде всего обеспокоен тем, что Министерство [обороны] не может предоставить реалистичную оценку затрат и обращается к многолетним контрактам на закупки без четкого понимания стоимости единицы продукции и мощностей производства каждой из программ», — заявили в издании.

Политики отмечают, что поток оружия, хлынувший на Украину, привел к пересмотру порядка закупок боеприпасов. И в результате Пентагон был вынужден обратиться к Конгрессу для финансирования многолетних контрактов по производству ракет.

В Politico полагают, что инициатива Палаты представителей может привести к конфликту с другими комитетами палат Конгресса.