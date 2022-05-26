Politico: Усилия США сделать Россию изгоем обречены на провал из-за позиции других стран

Усилия Соединенных Штатов превратить Россию в изгоя из-за ее военной спецоперации по защите Донбасса обречены на провал, потому что большая часть международного сообщества отказывается следовать за Вашингтоном. Об этом пишет газета Politico.

Сотрудники вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дэниел Депетрис и Раджан Менон заявили, что «в большей части мира заметно отсутствует моральный пыл, проявившийся в реакции стран Запада» на спецоперацию. Такие страны, как Индия, Бразилия, Индонезия, Турция, Мексика, ЮАР, «главным образом оставались уклончивыми, действуя в основном ради защиты своих экономических и стратегических интересов».

Их политические меры в отношении спецоперации России различаются, но все они отказались публично порицать Москву.

«Некоторые, в частности Индия, в результате этого приняли на себя удар США», — отмечают эксперты.

По их мнению, все эти страны объединяет стремление рассматривать спецоперацию как «региональный конфликт, а не как серьезную угрозу глобальной стабильности, законам и нормам», как это делает Запад. Депетрис и Менон подчеркивают, что многие государства «ставят свои национальные интересы выше призывов США к изоляции и санкциям в отношении России». Руководства этих стран также считают, что международные усилия должны быть направлены на содействие урегулированию на Украине путем переговоров — спецоперация не должна использоваться в качестве повода для изоляции и ослабления России.

Эксперты отмечают, что «стратегия изоляции России окажется контрпродуктивной», сообщает ТАСС.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.