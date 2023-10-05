Politico: Украинские чиновники сходят с ума из-за отставки Кевина Маккарти

Украинские чиновники пребывают в растерянности из-за снятия Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей США, в качестве одной из причин отстранения была названа помощь Киеву. Об этом пишет Politico.

«Украинское правительство в значительной степени полагается на иностранную финансовую и военную помощь для поддержания экономики в рабочем состоянии и ожидает получить 42,8 млрд долларов от международных доноров в будущем году. Большая часть этого поступит из США», — говорится в статье.

Но из-за того, что Маккарти ушел со своего поста, продолжает автор, все будущее финансирование Киева американской стороной находится в подвешенном состоянии.

«Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа», — заявляет депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В статье говорится, что публично украинские власти пытались преуменьшить «влияние беспорядков в Вашингтоне на его военные усилия». «Пока не будет избран новый спикер, Палата представителей США не может голосовать по законам, однако остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается», — заявила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

На этой неделе палата представителей американского Конгресса впервые в истории проголосовала за отстранение спикера — поста лишился республиканец Кевин Маккарти.