Politico: Украинская делегация попросит у Байдена ракеты ATACMS и беспилотники

Делегация Украины на встрече с Президентом США Джо Байденом планирует просить поставить ракеты большой дальности ATACMS и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper. Об этом пишет Politico.

«Ожидается, что во время встречи с Байденом и его командой национальной безопасности украинская делегация выступит с очередным раундом просьб о поставках армейских тактических ракетных комплексов большой дальности ATACMS и беспилотных летательных аппаратов Grey Eagle и Reaper», – сказано в статье.

При этом авторы пишут, что американские официальные лица «не готовы сдвинуться с места». Так, Белый дом категорически отклонил возможности отправки ATACMS. Американские чиновники заявляют, что это потребует больших затрат, а также может спровоцировать российского лидера Владимира Путина использовать еще «более смертоносное оружие на Украине».

В статье говорится, что подобная нерешительность Вашингтона обеспокоила украинских чиновников и вынудила высокопоставленных военных лиц обратиться за помощью к другим странам, в том числе к тем, кто не входит в западный альянс.