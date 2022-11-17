Politico: Украина предупредила союзников о проблемах с восстановлением энергосистемы

Власти Украины предупредили своих западных союзников, что при возможном усилении российских атак на энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни у них не хватит запасных частей для возобновления тепло- и электроснабжения. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на два источника в Конгрессе США и одного западного чиновника, знакомого с данными американской разведки.

«Украина нуждается в ключевых компонентах, таких как генераторы, трубы и клапаны, для ремонта своей инфраструктуры. В настоящее время Киев пытается восстановить поврежденную инфраструктуру, но они опасаются, что продолжающиеся атаки <…> сделают это почти невозможным», — приводит издание слова осведомленного американского чиновника.

Вероятное усугубление проблем с энергетической инфраструктурой — «это один из самых острых вопросов, который мы сейчас обсуждаем с американцами и европейцами», пояснил источник газеты в Правительстве Украины. По его словам, опасаясь ухудшения ситуации с энергоснабжением, некоторые украинцы уже покинули страну.

Издание также замечает, что «опасения по поводу энергоресурсов возникают по мере того, как украинцы продолжают продвигаться на поле боя». По мнению американских официальных лиц, ситуация «может стать более опасной», поскольку российские войска «продолжают терять позиции».

Вооруженные силы РФ 15 ноября вновь нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным украинского лидера Владимира Зеленского, в результате оказались повреждены 15 энергообъектов.