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Политика 15 июля 2025 09:08

Politico: Трамп считает, что Россия сохраняет преимущество в украинском конфликте

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Президент США Дональд Трамп по-прежнему убежден, что Россия удерживает преимущество в украинском конфликте, несмотря на продолжающиеся поставки американского оружия Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

«Президент считает, что Россия выиграет, вопрос только в том, сколько на это потребуется времени», — заявил источник издания.

По его словам, Трамп указывает на превосходство России в экономических показателях, военной мощи и численности вооруженных сил. «И хотя они [российские военные] продвигаются медленно, но они продвигаются. Президент просто хочет прекратить убийства», — добавил он.

#Дональд Трамп #россия и украина
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