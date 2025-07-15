Politico: Трамп считает, что Россия сохраняет преимущество в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп по-прежнему убежден, что Россия удерживает преимущество в украинском конфликте, несмотря на продолжающиеся поставки американского оружия Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

«Президент считает, что Россия выиграет, вопрос только в том, сколько на это потребуется времени», — заявил источник издания.

По его словам, Трамп указывает на превосходство России в экономических показателях, военной мощи и численности вооруженных сил. «И хотя они [российские военные] продвигаются медленно, но они продвигаются. Президент просто хочет прекратить убийства», — добавил он.