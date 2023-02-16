Politico: США выступают против попыток Украины вернуть контроль над Крымом

Попытка Украины вернуть себе Крым станет для Президента России Владимира Путина «красной линией», которая может привести к разрастанию конфликта, поэтому США не поддерживают Киев в этом направлении. Об этом накануне во время телефонного разговора с группой экспертов заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники.

«Комментарии высокопоставленного дипломата, которые, несомненно, расстроят Киев, прозвучали после того, как кто-то по частному телефону спросил, готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель по возвращению территории <…>. По словам четырех человек, знакомых с реакцией Блинкена, он сообщил, что США не активно поощряют Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев», – говорится в публикации.

Источники газеты подчеркивают, что Блинкен не сказал этого явно, но дал понять, что США «не считают мудрым шагом» попытки возвращения Крыма в настоящее время.

Вместе с тем отмечается, что сейчас основное внимание американской администрации направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться там, где сейчас идут основные бои в зоне спецоперации, в основном – на востоке.

Напомним, в начале февраля стало известно, что МВД Украины приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Проект будет называться «Гвардия наступления» и объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений и два новых. В Кремле, комментируя эти сообщения, подчеркнули, что Крым защищен надежно. Кроме того, после угроз киевских властей нанести удар по полуострову, глава крымского парламента Владимир Константинов пригрозил им «ударом возмездия».