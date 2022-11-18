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Политика
18 ноября 2022  07:47

Politico: США просят европейских союзников осторожнее высказываться об инциденте в Польше

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Представители американских властей последние два дня обращались к европейским лидерам и окружению Владимира Зеленского, призывая их проявлять осторожность в комментариях касательно причин взрыва в Польше. Об этом источники рассказали газете Politico, передает ТАСС.

Во время серии телефонных разговоров американские чиновники также потребовали от своих союзников по НАТО воздерживаться от категоричных заявлений до того, как Варшава завершит расследование.

Газета отмечает, что Киев не хочет брать на себя ответственность за инцидент. Белому дому приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений касательно ЧП из-за утверждений Зеленского о том, что упавшая ракета не была украинской. Из-за этого американские чиновники должны были связаться с коллегами по НАТО, чтобы сообщить им, что, по мнению Вашингтона, речь о «ракете, произведенной, по всей видимости, в России и [запущенной] с Украины».

Напомним, что вечером 15 ноября на территорию Польши упала ракета. Инцидент произошел неподалеку от границы с Украиной, погибли два человека. После ЧП Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию. 

Ранее телеканал CNN передавал, что США быстро призвали Президента Украины осторожнее выбирать выражения после инцидента с упавшей ракетой в Польше.

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