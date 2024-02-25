Politico: США попали под критику союзников из-за ввода вторичных санкций

Ряд союзников США полагают, что вторичные санкции против иностранных компаний превышают полномочия Вашингтона. Под них, как правило, попадают фирмы, которые проводят операции с попавшими под ограничения лицами из России, напомнили в Politico.

Выражающие недовольство уверены, что такие рестрикции нанесут удар по третьим странам, которые не попадают под ограничения. Однако ЕС, Соединенные Штаты и их союзники продолжают расширять антироссийские санкции и даже задумались над созданием органа, который будет мониторить их соблюдение.

«Однако, учитывая, насколько деликатно для национальных европейских правительств снимать с себя ответственность, может пройти некоторое время, прежде чем это будет установлено», — заметили в издании.

Напомним, что 23 февраля Евросоюз и США ввели новые санкции против России. Для ЕС это уже 13-й по счету пакет ограничений.