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Политика 25 февраля 2024 10:12

Politico: США попали под критику союзников из-за ввода вторичных санкций

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Ряд союзников США полагают, что вторичные санкции против иностранных компаний превышают полномочия Вашингтона. Под них, как правило, попадают фирмы, которые проводят операции с попавшими под ограничения лицами из России, напомнили в Politico.

Выражающие недовольство уверены, что такие рестрикции нанесут удар по третьим странам, которые не попадают под ограничения. Однако ЕС, Соединенные Штаты и их союзники продолжают расширять антироссийские санкции и даже задумались над созданием органа, который будет мониторить их соблюдение.

«Однако, учитывая, насколько деликатно для национальных европейских правительств снимать с себя ответственность, может пройти некоторое время, прежде чем это будет установлено», — заметили в издании.

Напомним, что 23 февраля Евросоюз и США ввели новые санкции против России. Для ЕС это уже 13-й по счету пакет ограничений.

#санкции
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