Politico: США объяснили Украине непогодой отсутствие данных о пуске ракет

Соединенные Штаты объяснили Украине отсутствие разведывательных данных о пуске российских баллистических ракет по Киеву в ночь на 13 октября «плохими погодными условиями». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на информированных чиновников.

«Они (американцы – прим. Т-и) сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, но это в Киеве не считается достаточной причиной. Поэтому многие всё больше обеспокоены тем, что это могло быть неправдой», – заявил один из собеседников издания.

Ранее об отсутствии разведывательных данных о запусках, которые были обнаружены радиолокационными средствами уже непосредственно во время атаки, сообщили Воздушные силы ВСУ. Позднее эту информацию подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

Впрочем, представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат заметил, что такое происходит не в первый раз, и выразил надежду, что технические специалисты выяснят причины задержки.

Украина получает информацию о ракетных ударах через систему управления и контроля боевого пространства, операторами которой являются военные США и других стран НАТО. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил сегодня на Варшавском форуме по безопасности, что обмен данными через эту платформу продолжается.

Ранее британская газета Financial Times и другие СМИ писали, что администрация Президента США Дональда Трампа угрожает прекратить действие механизма закупок американского оружия в интересах Украины и приостановить обмен разведывательной информацией в надежде заставить Киев отказаться от нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 13 октября в Киеве были поражены цех предприятия «Палп Милл Принт», где, согласно информации ведомства, производили дальнобойные ракеты и дроны, и локомотивное депо «Дарница», использовавшееся для ремонта поездов, перевозивших военные грузы и грузы двойного назначения.