Politico: США и Британия могут в сентябре разрешить удары вглубь России

Соединенные Штаты и Великобритания могут одобрить нанесение ударов по российской территории своим оружием в сентябре. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Politico.

По данным издания, Украина может получить разрешение на полях Генеральной Ассамблеи ООН — в этом месяце запланирована неделя высокого уровня.

«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — подчеркнуто в сообщении.