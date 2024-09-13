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Политика 13 сентября 2024 12:48

Politico: США и Британия могут в сентябре разрешить удары вглубь России

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Соединенные Штаты и Великобритания могут одобрить нанесение ударов по российской территории своим оружием в сентябре. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Politico.

По данным издания, Украина может получить разрешение на полях Генеральной Ассамблеи ООН — в этом месяце запланирована неделя высокого уровня.

«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — подчеркнуто в сообщении.

#генассамблея оон #Украина
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