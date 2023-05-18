Politico: США готовятся заморозить украинский конфликт на десятилетия

Американские власти готовятся к тому, что кризис на Украине превратится в замороженный конфликт, который продлится много лет — возможно, десятилетий. Вероятность сценария, при котором украинский конфликт пополнит ряды подобных длительных противостояний, растет, пишет газета Politico.

Администрация Президента США Джо Байдена обсуждает варианты для долгосрочной «заморозки» конфликта, отмечается в публикации. В том числе один из них включает в себя установку потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами.

«Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар», – пишет издание.

Кроме того, замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победителем, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран, поддерживающих Украину, считает автор.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли [конфликт] выглядеть замороженным или оттаявшим», – приводит издание слова американского чиновника.

Согласно информации издания, чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность того, что Россия и Украина будут испытывать международное и внутреннее давление – в результате их будут подталкивать к заключению договоренностей о прекращении огня и перемирии.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.