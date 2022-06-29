Politico: Саммит G7 в Германии оказался провальным

Саммит лидеров «Большой семерки» в Германии оказался самым неудачным за последние годы. Такое мнение выразил обозреватель Politico.

«Разногласия у сторон есть по всем вопросам», — сказано в публикации.

Лидеры завершили переговоры, но оказалось, что они не в состоянии остановить спецоперацию России на Украине, а также бесконтрольный рост цен. Автор статьи пишет, что пока участники саммита хвастались беспрецедентным единством в подходе к решению этих проблем, большинство предлагаемых инициатив выглядели заведомо обреченными на провал и противоречивыми.

«Чего стоит, например, декларируемое ими стремление снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении цели прекратить использование ископаемого топлива», — отметил обозреватель.

В материале резюмируется: коллективный Запад не справляется ни с чем — ни с ситуацией на Украине, ни с инфляцией, ни с проблемой изменения климата, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой.

Саммит «Большой семерки» проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения цен на нефть и газ из России, сообщает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.