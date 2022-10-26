Politico: При Суровикине выросла тактическая слаженность ВС России в зоне спецоперации

После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации наблюдаются признаки большей тактической слаженности среди российских военных. Об этом написала газета Politico, передает РИА Новости.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности», — говорится в статье.

Высокопоставленный офицер британской разведки, который предпочел остаться инкогнито, военная тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии».

Сергея Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. Прежде он командовал группировкой «Юг», одной из компонентов СВО.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.