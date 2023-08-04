Politico: польский премьер «дал пощечину» Зеленскому после вызова посла в Киеве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «влепил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ответив на вызов польского посла в Киеве. Власти Польши призвали Украину «ценить» ту роль, которую страна играет для нее в последнее время, и вместе с тем продлили запрет на ввоз украинских сельхозтоваров, пишет Politico.

Ранее МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого объяснив это тем, что он заявил о неблагодарности Украины за оказываемую помощь в конфликте с Россией. После этого канцелярия польского президента выступила с осуждением, призвав больше ценить помощь Варшавы.

Зеленский вмешался в конфликт, попытавшись прекратить «дипломатическую ссору», назвав Польшу «настоящим щитом Европы от моря до моря».

«Мы не позволим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, и эмоции обязательно должны остыть», — сказал он.

Однако после этого Моравецкий заявил о продлении запрета на экспорт товаров из Украины, отметив, что таким образом заботиться о местных фермерах, и жестко ответил Зеленскому на инцидент с послом.

«Вызов посла Польши <…> в МИД Украины никогда не должен был произойти. Учитывая масштабность поддержки, оказанной Польшей Украине, таких ошибок быть не должно», – заявил он.

Напомним, помимо Польши еще четыре страны – Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия – продлили запрет на экспорт украинского зерна. Он действует до 15 сентября по решению Еврокомиссии.