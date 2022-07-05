Politico: Пентагон использует воздушные шары для слежки за гиперзвуковыми ракетами РФ

Пентагон планирует потратить 27,1 млн долларов на проект для слежки за российским и китайским гиперзвуковым оружием. Об этом сообщает Politico.

Противопоставить оружию из России и Китая Штаты намерены воздушные шары. Ожидается, что аэростаты, размещенные в стратосфере, смогут заменить более дорогие спутники, использующиеся в качестве систем наблюдения.

«Эта идея может показаться научной фантастикой, но бюджетная документация Пентагона указывает, что технология переходит из научного сектора Министерства обороны на военную службу», — говорится в сообщении издания.

По данным Politico, за два года на проект было направлено 3,8 млн долларов. В 2023-м на него выделят еще 27,8 млн.