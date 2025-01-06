Politico опубликовала прогноз событий — «черных лебедей» 2025 года

Появился перечень событий, которые могут стать «черными лебедями» 2025 года. Под этим термином подразумеваются труднопрогнозируемые и маловероятные сценарии, которые тем не менее могут оказать серьезное влияние на обстановку в мире. Опубликовала перечень газета Politico.

К примеру, полагают опрошенные изданием эксперты, лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут найти компромисс в вопросе тарифных ограничений и вместе с Президентом России Владимиром Путиным работать над мирным соглашением, в Соединенных Штатах могут произойти серьезные столкновения. Путин, в свою очередь, способен убедить иранские власти взять пятилетний перерыв в «разработке ядерного оружия».

Помимо этого, «черными лебедями» могут стать новая пандемия, испытания ядерного оружия Южной Кореей, урегулирование палестино-израильского конфликта с учетом принципа двух государств. Также в новом году может обрушиться мировой фондовый рынок — причем причиной этому могут послужить фейки от искусственного интеллекта, и другие события.

Как полагают составители списка, использование ядерного оружия может стать главной угрозой мировой безопасности в наступившем году. Стоит опасаться и крупнейшей кибератаки — она будет настолько мощной, что большая часть инфраструктуры по всему миру временно выйдет из строя. До возобновления работы злоумышленники потребуют выкуп либо же попытаются манипулировать рынками.