Politico: Официальные лица США оценили потери Украины в 100 тыс. солдат

С начала широкомасштабных боевых действий Украина потеряла около 100 тыс. военных. Об этом со ссылкой на анонимных американских чиновников пишет газета Politico.

«По оценкам американских официальных лиц, за год <…> погибло около 100 тыс. украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — замечает издание.

«Многие из этих потерь приходятся на Бахмут (украинское название города Артемовск — прим. Т-и), где обе стороны несут огромный ущерб», — утверждает Politico.

При этом в целом статья посвящена не потерям украинской стороны, а текущей ситуации на фронте и перспективам контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По словам одного из собеседников издания, американские пакеты помощи «на протяжении четырех или пяти месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления». Предполагается, что оно может начаться к маю.

Ранее газета The Washington Post писала, что украинские силы готовятся к большому контрнаступлению, но среди чиновников и командиров растет пессимизм из-за больших потерь и уменьшения количества опытных военных.

Издание привело мнение анонимного представителя властей Германии, что украинские потери с начала противостояния оцениваются в 120 тыс. погибших и раненых. «Они не делятся с нами этой информацией, потому что не доверяют нам», — объяснил он отсутствие точных данных.