Politico: Макрон и Шольц обвинят США в недобросовестной конкуренции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Президент Франции Эммануэль Макрон планируют провести переговоры с Вашингтоном о недобросовестной конкуренции. Если потребуется, они готовы ввести ответные меры против США, сообщает Politico.

«После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли кое-что общее: растущую тревогу по поводу нечестной конкуренции со стороны США и потенциальную необходимость для Европы нанести ответный удар», — отмечают обозреватели.

В статье говорится, что Шольц и Макрон отвели около трех с половиной часов для обсуждения общих вопросов и проблем двух стран во время прошедшего обеда в Париже. По их мнению, планы США относительно переноса производства в Штаты негативно повлияют на рынок. И Макрон, и Шольц, расходящиеся во многих вопросах, сошлись во мнении, что эту ситуацию нельзя оставлять без ответа.