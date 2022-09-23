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Политика
23 сентября 2022  09:43

Politico: Киев просит Запад экстренно поставить ему современные танки

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Киев просит об экстренных поставках современных танков, однако западные страны не спешат с выполнением заявки. Об этом рассказали газете Politico несколько источников, знакомых с ситуацией, передает РИА Новости. 

Собеседники издания отметили, что на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев — они рассчитывают при помощи американских Abrams или немецких Leopard добиться большего прогресса. 

«Но высшие представители национальной безопасности обеих стран медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой», — пишет Politico. 

ВСУ начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении в конце августа. В российском Минобороны отметили, что все эти попытки отбиваются, а ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.

От западных союзников Киев получает бронетехнику советского производства. Так, только Польша передала около 250 танков Т-72 и сама подписала контракт на покупку в Соединенных Штатах того же количества Abrams.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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