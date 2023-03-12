Politico: Киев и Вашингтон не сошлись во мнениях о завершении конфликта на Украине

Между Украиной и США возникло несколько «очагов напряженности». Об этом со ссылкой на Politico сообщает РИА Новости.

Так, Киев и Вашингтон не сошлись во мнениях относительно завершения украинского конфликта и его целей. Новыми точками расхождения стали диверсии на «Северных потоках», а также ситуация в Артемовске и желание Киева вернуть Крым. Так, администрация Байдена даже предупредила Киев о недопустимости некоторых насильственных акций за пределами страны.

Напомним, что взрывы на газопроводах произошли в сентябре прошлого года. Президент РФ Владимир Путин расценил произошедшее как теракт. Недавно ряд западных СМИ обвинили в произошедшем некую «проукраинскую группировку», якобы никак не связанную с Правительством страны.