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Politico: Киев и Вашингтон не сошлись во мнениях о завершении конфликта на Украине
Между Украиной и США возникло несколько «очагов напряженности». Об этом со ссылкой на Politico сообщает РИА Новости.
Так, Киев и Вашингтон не сошлись во мнениях относительно завершения украинского конфликта и его целей. Новыми точками расхождения стали диверсии на «Северных потоках», а также ситуация в Артемовске и желание Киева вернуть Крым. Так, администрация Байдена даже предупредила Киев о недопустимости некоторых насильственных акций за пределами страны.
Напомним, что взрывы на газопроводах произошли в сентябре прошлого года. Президент РФ Владимир Путин расценил произошедшее как теракт. Недавно ряд западных СМИ обвинили в произошедшем некую «проукраинскую группировку», якобы никак не связанную с Правительством страны.
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