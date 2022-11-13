Politico: Индонезия давит на Запад, чтобы смягчить риторику в отношении России на G20

Индонезийские власти, в том числе Президент Джоко Видодо, призывают Запад смягчить риторику в отношении России на саммите G20. Они просят коллег быть более гибкими, сообщает Politico, ссылаясь на осведомленных политиков.

«На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц <...> оказывают давление индонезийские коллеги, в частности Президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва <...> согласилась на коммюнике по завершении встречи», — отметили в издании.

Так, заявляют источники, Видодо полагает, что предстоящая встреча на Бали станет «самым сложным» саммитом за всю историю. Если же участники выступят с заявлением после встречи, это станет его «личным успехом», полагает индонезийский лидер.

Источники Politico добавляют, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не планируют выступать с осуждениями в адрес России. «Пекин сочтет невозможным принятие любой непосредственной критики в адрес России», — говорят они.

Напомним, что саммит состоится 15–16 января. Как стало известно, Президент России Владимир Путин не отправится в Индонезию, делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.