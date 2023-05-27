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Politico: Греция назвала свое условие для одобрения 11-го пакета санкций против России
Афины требуют, чтобы Киев убрал ряд греческих компаний из стоп-листа перед тем, как они одобрят 11-й пакет санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов.
«Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага для исключения своих компаний из списка Украины», — сказано в статье.
Отмечается, что это вызвало напряженность на встрече министров иностранных дел стран – членов ЕС, которая прошла на этой неделе. По словам собеседников газеты, министр иностранных дел Германии Анналена Баербок прямо раскритиковала Венгрию за это.
«В случае с украинским стоп-листом греческие компании обвиняются в качестве международных спонсоров войны, даже несмотря на то, что они не нарушают ограничительные меры против России», — говорит один из дипломатов ЕС.
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