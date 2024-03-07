Politico: ЕС ждет конфликт из-за воды, а также бедствия от засухи до болезней

Между странами Евросоюза (ЕС) рискует разразиться конфликт на почве дефицита воды. Страны оказались неподготовлены к глобальному потеплению, пишет Politico.

Европейская комиссия призывает властей оперативно готовиться к противодействию климатическим изменениям. Ситуация с водой может угрожать почти всем аспектам жизни. Причем ряд регионах спорят по поводу поставок.

«В Испании пострадавшая от засухи Каталония пытается убедить центральное правительство Испании отвести речную воду из соседнего Арагона, разжигая политическую напряженность. Во Франции в прошлом году произошли жестокие столкновения из-за планов создания водохранилищ», - приводят примеры в материале.

Интересно, что Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) нашло 36 ключевых рисков для Европы, причем какие-то находятся на катастрофическом уровне и их нужно срочно решить. Но подробности не раскрываются.

Теперь ЕС рискует столкнуться с засухой, наводнением, пожарами, болезнями, плохими урожаями, тепловыми смертями и другими бедствиями.

Добавим, что зеленая политика Евросоюза уже столкнулась с негативной реакцией. В Европе пытаются сделать континент устойчивее к рискам от климата. Однако, согласно прогнозам, климатические последствия сократят производства экономики на 7% до 2100 года.

Из-за рисков от воды ЕС ждет ущерб в 1,6 трлн евро каждый год. Причем инвестиций для спасения недостаточно.

Климат также усилит неравенство между странами Евросоюза, при этом в большей степени пострадает южная Европа, говорится в материале.

Власти ЕС, в свою очередь, хотят провести «домашнюю работу», а именно усилить защиту работников от таких рисков, установить «минимальные требования к устойчивости к изменению климата», подготовить сельхоз сектор к изменению климата.