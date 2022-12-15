Politico: ЕС и НАТО могут опубликовать заявление с призывом к РФ «покинуть Украину»
Европейский Союз и НАТО могут в ближайшее время опубликовать официальное заявление с призывом к России покинуть территорию Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.
«Заявление <...> находилось в работе более года, но [публикация] задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром», — отмечает издание, ссылаясь на дипломатические источники.
По словам собеседников газеты, окончательная версия документа может быть обнародована уже на следующей неделе или же в начале 2023 года.
Издание констатирует, что публикация документа, несмотря на непримечательность его текста, может стать заметным дипломатическим достижением.
В частности, авторы документа намерены потребовать от России «немедленно уйти из Украины», а также опять выразить «непоколебимую и постоянную поддержку» украинской независимости.