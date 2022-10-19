Politico: Белый дом пытается избежать встречи Байдена и Путина на полях саммита G20

Белый дом принимает меры для того, чтобы не допустить проведения личной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом газете Politico рассказали источники, передает ТАСС.

Отмечается, что американские чиновники принимают меры для того, чтобы пути лидеров двух стран на саммите не пересекались ни в коридорах, ни при групповых фотографиях. При этом собеседники газеты признали, что все равно не исключается возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.

На прошлой неделе Джо Байден утверждал, что пока не планирует встречаться с Путиным, однако это зависит от ситуации. 14 октября Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что не видит необходимости в переговорах с американским лидером. Также Президент России отметил, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезии еще не решен окончательно, хотя российская сторона будет принимать участие в этом форуме.