Politico: Байден запросит у Конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет

Администрация американского президента Джо Байдена готовится запросить у конгресса самый большой бюджет Пентагона в истории. Согласно ее данным, в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые значительно сократились из-за регулярной помощи Украине, пишет Politico.

Отмечается, что чиновники «очень близки» к тому, чтобы определиться с окончательной суммой, необходимой для министерства обороны, который Белый дом включит в свой общий бюджетный запрос на 2024 финансовый год. Обнародовать его планируется 9 марта.

«Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году», – сказал изданию замминистра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы. Подробности он уточнить отказался, однако отметил, что средства Пентагон будет инвестировать в боеприпасы для пополнения запасов США и поддержки Украины.

Напомним, Сенат конгресса США ранее уже согласовал оборонный бюджет США на 2023 год в размере $858 млрд – эта сумма может стать рекордом в истории страны. Из них $6 млрд предполагается выделить на сдерживание России в Европе. Еще $800 млн предусмотрено на военную помощь Украине – это на $500 млн долларов больше, чем в бюджетном запросе Белого дома.