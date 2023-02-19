Politico: администрация Байдена срочно потребовала от Зеленского успехов на поле боя

На предстоящей неделе Президент США Джо Байден поедет с визитом в Польшу, в преддверии поездки администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя и успехов, пишет Politico. Американские аналитики опасаются, что одновременно с поездкой Байдена российские военные нанесут ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся.

«Администрация Байдена срочно потребовала от администрации Президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар. Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких официальных лиц, готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной», – пишет издание.

Поездка Байдена в Польшу состоится всего за несколько дней до годовщины проведения военной спецоперации. Причем отмечается, что «помощники пытались тайно переправить Байдена через границу в Украине, но поездка была почти исключена». Таким образом, Президент США остается одним из последних западных лидеров, который не совершил поездку на Украину.

При этом в публикации приводятся мнения экспертов, которые считают, что у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. Объясняя свои слова они, в частности, отмечают роль ЧВК «Вагнер», которая « продемонстрировала удивительные успехи на фронте, не проявляя при этом особого внимания к понесенным потерям».

24 февраля будет ровно год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию, о начале которой объявил Президент Владимир Путин.