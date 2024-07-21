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«Политическое самоубийство»: Кличко уверен, что Зеленский не поделится властью
Для достижения мира Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо узаконить свою власть. Однако вряд ли он захочет проводить референдум, заявил итальянской газете Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко.
«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму. Не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — заметил он.
Кличко полагает, что выходом из ситуации стало бы образование правительства национального единства, как это было в Израиле после нападения ХАМАС. Однако Зеленский вряд ли отдаст часть власти, которую получил благодаря вводу военного положения. Таким образом, любой выбор украинского лидера станет для него «политическим самоубийством».
«Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль», — подчеркнул Кличко.
Тем не менее, добавил он, для Киева было бы «кошмаром» затягивание конфликта еще на два года.
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